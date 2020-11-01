Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü 



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) ADANA´nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızın ailesiyle görüşüp, isteme merasimi için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıkan şehit kardeşi Kadir Gerekli (38), kimiliği belirsiz maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırında hayatını kaybetti. Maskeli saldırganın ateş etmeden önce "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Civantayak Mahallesi´nde meydana geldi. Kız arkadaşı Z.A.´ın ailesiye görüşen Kadir Gerekli, daha kız isteme merasini için ailesini almak amacıyla evine gitmek üzere yola çıktı. Kız arkadaşının evinin yakınlarında kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Gerekli, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Gerekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, yüzü maskeli şüphelinin "Ne bana yar olacak, ne de sana" dedikten sonra tüfeği ateşlediği öne sürüldü.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Kadir Gerekli'nin Ceyhan Belediyesi'nde ambulans şoförü olarak görev yaptığı, 20 Ağustos 2015 yılında Siirt´te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-11-01 22:33:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.