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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı

DHA

Birlikte alkol aldığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Ersin Ö., birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. 
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ersin Ö. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen kişiler, kaldırım üzerindeki kamelyaya gelip, içki içmeye başladı. Bir müddet sonra Ersin Ö., birlikte alkol aldığı kimliği belirsiz bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin Ö., şüpheli tarafından sol göğsünden bıçaklandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Ersin Ö. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ersin Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2020-11-02 01:50:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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