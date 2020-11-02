8’inci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da kızıyla birlikte yaşayan 78 yaşındaki 8’inci katta oturduğu evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kızıyla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Selek (78) sabah saatlerinde balkona çıktı. Selek, balkonda dengesini yitirerek 8’inci kattan zemine çakıldı. Komşular durumu fark etmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.