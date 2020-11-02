Uçurumda mahsur kalan gençleri AFAD kurtardı Adana’nın Pozantı ilçesinde doğa gezintisine çıkan iki arkadaş uçurumda mahsur kalınca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde doğa gezintisine çıkan iki arkadaş uçurumda mahsur kalınca AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Anzilya ile arkadaşı Ömer Dudukanlı, doğa gezisine çıktı. İki arkadaş kayalıklardan aşağı doğru bir süre yürüdü. Ancak iki arkadaş balkona benzer bir yaka çıkıntısına geldiklerinde ne aşağı inebildiler ne de geri yukarı çıkabildiler. Bunun üzerine hemen telefonla ailelerini arayan gençler mahsur kaldıklarını bildirdi. Aileler de durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri gençlerin mahsur kaldığı yere inemeyince durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun uğraşlardan sonra iki genci mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Gençler ve aileleri AFAD’a teşekkür etti.

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