Elektrikli bisikletle balık istifi korsan taşımacılığa ceza

ADANA, (DHA)ADANA'da, elektrikli bisikletinin arka sepetinde 20 TL karşılığı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen Mustafa el-Ahmet'in aracı trafikten menedildi. Balık istifi yolculuk eden 6 kişiye ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er TL para cezası uygulandı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi´nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sosyal mesafesiz yolculuk yapılan 01 MA 6853 plakalı elektrikli bisikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa el-Ahmet'in 20 TL karşılığında korsan taşımacılık yaptığını belirledi. Ekipler, elektrikli bisikletin sepetinde balık istifi yolculuk eden 6 kişiyi indirerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900´er TL para cezası uyguladı. Sürücü el-Ahmet´in elektrikli bisikleti amaç dışı kullanım ve korsan taşımacılık gerekçesiyle çekilerek, trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-02 10:58:36
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