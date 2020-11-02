Yüreğir Belediyesi Atletizm Takımı Adana birincisi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 21 Kasım’da Batman’da gerçekleştirilecek Bölgesel Kros Ligi için Adana seçmeleri Çamlık Yaşar Doğu Kros Parkurunda yapıldı.

Küçük Kızlar 1.500 metre, Küçük Erkekler 2.000 metre, Yıldız Kızlar 2.000 metre ve Yıldız Erkekler 3.000 metre olarak yapılan seçmelere Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm Takımı damga vurdu.

Yüreğir Belediye Spor Atletizm Takımı Yıldız Kızlarda Sıla Ayverdi, Kardelen Kemaneci, Hüma Sultan Ünal ve Hava Gümüştepe ile ilk dörde girerek, Yıldız Erkeklerde ise Oğuzhan Samet Yalman ile 3. olarak Batman’da Adana’yı temsil etmeye hak kazandı.

Antrenör Ali Gülengül’ün çalıştırdığı Yüreğir Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, Adana İl Kros Seçmelerine 8 sporcu ile katıldı.

Yıldız Kızlarda Adana il karmasının tamamı Yüreğir Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından oluştu.

Sporcuları kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Türkiye çapında genç yetenekleri keşfeden bir organizasyon olması niteliği taşıyan Bölgesel Kros Ligi’nde Batman’da Adana’mızı temsil edecek grupta ilk 4 sırayı Yüreğir Belediye Spor Atletizm Takımı sporcularımızın alması çok önemli bir başarı. Hem teknik ekibimizi hem sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız” dedi.

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