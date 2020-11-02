Ceyhan’da kadınlara pembe kurdele dağıtıldı

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Ceyhan Belediyesince meme kanserine dikkat çekmek için kadınlara pembe kurdele dağıtıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ekim Ayı'nın Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak, "Belediye olarak kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirme yaparak kadınları bilinçlendiriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kadın İstihdamı Destekleme Müdürlüğü ekiplerimiz farkındalık oluşturmak adına kadınlarımıza pembe kurdele taktılar. Çünkü Ceyhanlı kadınlarımız bilinçlendirmek bizim görevimiz" dedi.

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