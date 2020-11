Adana’da istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi Kadir Gerekli’nin ailesi, idam yasasının çıkmasını istediklerini söyleyerek katilin bir an önce yakalanmasını istedi. Anne Aysel Gerekli gözyaşları içerisinde, “Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler” dedi.

Dün akşam saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadir Gerekli, sevdiği ve anlaştığı Z.A.’yı ailesinden istemek için evlerine gittiği sırada yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Zanlı, polis tarafından her yerde aranırken genç adamın ailesi İHA muhabirine konuştu. Olay anını gören Kadir Gerekli’nin kardeşi Nazan, “Abimle birlikte önce gelinin evine gittik, saçını yaptık makyajını yaptık evden çıktık. Ben arka arabada o önümdeki arabadaydı. Daha arabayı çalıştırmadan siyah giymiş birisi pompalı tüfekle geldi ateş açtı. Benim yanımda oğlum vardı. Belki bize de ateş eder diye ben oğluma sarıldım. Ondan sonra gittim baktım abim kanlar içinde yatıyor. Anlamadım ne olduğunu. Ondan sonra hastaneye götürdük, yolda ölmüş. Kurtaramadılar abimi. Gözümün önünde vurdular onu. Kendi elimle çıkarttım onu arabadan” diye konuştu.

Baba Adnan Gerekli de, “Tatlı yiyecektik bugün. Tatlı hala burada. Daha götürmedik. Kadir önce kızın saçını yapmaya gidiyor, sonra bizi almaya gelirken orada vuruluyor” ifadelerini kullandı.

Anne Aysel Gerekli ise oğlunun tatlı yerine kurşun yediğini söyleyerek, “Ben o katillerin bulunmasını istiyorum. İnsan bu kadar mı cani olur. Ben bir tane şehit verdim, hiç mi demedin bu şehit kardeşidir diye. 3 tane çocuk bıraktı ardında. Nasıl bıraktın gittin. Tatlı yerine kurşun yedirdiler oğluma. Böyle kalleşçe bir şey yok. Keşke yoluna çıkıp deselerdi. Kızlar kendilerinin olsun. Benim oğlum zaten istemezdi. Her kimin parmağı varsa ben ondan şikayetçiyim. Benim yüreğim yanmış. 3 tane evlat verdim ben, 3’ü de uçup gitti. Hem anne oldum, hem baba oldum. Benim yüreğim yanıyor. Böyle insanları idam edeceksin. Böyle insanları idam edeceksin ki bir daha olmasın böyle şeyler. Bu idamı getirsinler, yeter bu annelerin yandığı” şeklinde konuştu.

