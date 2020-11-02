Kız istemeye giderken öldürülmüştü, kardeşi 'pusu kurdular' dedi (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Adana´nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızı istemek için ailesini almaya gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kadir Gerekli´nin (38) cenazesi, ailesine teslim edildi. İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi´ndeki evine getirilen Gerekli´nin cenazesi, helallik alınmasının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı´na götürüldü. Kadir Gerekli, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-11-02 16:42:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.