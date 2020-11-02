Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

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Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı.

Kozan ilçesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü yağış ve şimşekler, daha sonra yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağışın zaman zaman etkili olacağı belirtildi.

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