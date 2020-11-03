Adana´da sahte içki üretilen eve operasyon

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Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan bir eve düzenlediği operasyonda, 988 litresi satışa hazır halde olan toplam 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi´nde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İmalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapan ekipler, 988 litresi satışa hazır halde olan toplam 4 bin 238 litre sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan H.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-03 09:39:57



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