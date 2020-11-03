Adana´da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 150 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticaretini önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-03 10:31:40
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