10 günde 7 kapkaç yapan kardeşler, kovalamaca sonucu yakalandı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, 10 günde 7 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan İ.S. (17) ile kardeşi B.S. (14), son hırsızlığın ardından kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan İ.S. ile B.S. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim ve 31 Ekim tarihleri arasında 6 kişinin cep telefonlarının çalındığını ihbar etmesi üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığını tespit etti. Ayrıca incelemede, şüphelilerin 'hırsızlık' suçundan kayıtları bulunan İ.S. (17) ile kardeşi B.S. (14) olduğu belirlendi. Polis, şüphelilerin kapkaç yaptığı noktalarda nöbet tutmaya başladı. Ekipler, son olarak merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti. Şüphelilerin İ.S. ve B.S. olduğunu, motosikletle kaçtığını belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamacanın ardından 2 kardeş, Yeşilyuva Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilerin, kapkaçın ardından kaçma anları güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. ile B.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-03 10:43:22



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