Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

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Adana'da jandarma Bölgesel HuzurGüven uygulaması yaptı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca; huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve korana virüs (Covid19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla, 30 Ekim1 Kasım 2020 tarihleri arasında Bölgesel HuzurGüven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 565 şahıs ve 456 araç kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalandı, çeşitli trafik suçlarından 16 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 45 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca korana virüs tedbirlerine uymayan 17 şahsa idari para cezası uygulandı.

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