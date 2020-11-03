Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüs tedavisinin tamamlanması ve son testinin negatif çıkmasının ardından göreve başladı.

Göreve başladığı ilk gün Çukurova Belediye Meclisinin Kasım ayı ilk toplantısına başkanlık eden Soner Çetin, gündem maddelerine geçilmeden önce hastalık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu, bu süreçte kendisini arayan soran herkese teşekkür etti.

Başkan Soner Çetin, toplumun her kesimiyle azami dikkat ederek görüştüğünü kaydederek, “Ama bazen bazı şeyler elinizde olmuyor. Bir hemşehrim kulağıma bir şey söylerken adeta hissettim virüs kaptığımı. Sonrasında eve gittim ve kendimi izole ettim. Eşim ve çocuklarıma da bana yaklaşmamalarını söyledim. Bir süre sonra belirtiler ortaya çıkınca hemen test yaptırdım. Test pozitif çıkınca da Çukurova Devlet Hastanesine giderek tomografi çektirdim, kan tahlili yaptırdım. Neyse ki başlangıçta tespit edildiği için tedavim görece olarak kolay oldu. Çünkü ciğerlere sirayet etmemişti. İlaçlarımı düzenli olarak aldım. Ama bu süreçte ateş, terleme, boğaz ve eklem ağrısı, tat ve koku hissinin kaybolması gibi tüm belirtileri fazlasıyla yaşadım” dedi.

Bu süreçte telefonlarının hiç susmadığını anlatan Başkan Çetin, “Allah yokluklarını vermesin. Tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Başkan Soner Çetin, bu süreci virüsü kimseye bulaştırmadan atlatmış olmasından sevinç duyduğunu belirterek, “İnsan sağlığının kıymetini bilmeli. Hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil” dedi.

Başkan Soner Çetin’in açıklamalarının ardından görüşülen tek gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.