Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - 68 Aksarayspor: 1

Evimin altında fay hattı var mı?

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Adanaspor, 68 Aksarayspor’u evinde 21’lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar

15. dakikada Ozan, orta sahadaki Evren’in verdiği ara pasla gole giderken 68 Akhisarspor’un savunması Ozan’a müdahale ederek golü engelledi.

17. dakikada 68 Aksarayspor’un atağında soldan gelen top, rakip savunmanın hatasıyla Muzaffer’in önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

45+2. dakikada İsmail’in sağ kanattan ara pasıyla topla buluşan Ozan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 11

71. dakikada Ozan’ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Roni, seri çalımlarla 68 Aksarayspor’un defansını atlatarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Çetin Öncel xx, Burak Sami Şad xx

Adanaspor: Yaşar xx, Cenk xx, İsmail xx, Evren xx, Muhammet xx (Melih dk. 87 ?), Ahmet xx, Umut xx, Ömer xx (Belem dk. 65 x), Serhat x (Berkan dk. 46 x), Ozan xx (Eric dk. 80 ?), Roni xx (İbrahim dk. 87 ?)

Yedekler: Burak, Mustafa

Teknik Sorumlu: Semih Özü

68 Aksarayspor: Mehmet xx, İbrahim x (Taha dk. 39 x), Ömer xx, Furkan xx, Serkan xx (Ahmet dk. 68 x), Gürcan xx, Muzaffer xx, Mustafa xx (Fatih dk. 68 x), Taha xx (Enes dk. 77 x), Güney xx (Oğuzhan dk. 77 x), Necmi xx

Yedekler: Berkay, Ömer

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki

Goller: Ozan (dk. 45+2), Roni (dk. 71) (Adanaspor), Muzaffer (dk. 17) (68 Aksarayspor)

Sarı kartlar: Serhat, Ahmet (Adanaspor), Serkan, Muhammet, Ahmet (68 Aksarayspor)

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