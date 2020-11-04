Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, engelli marangoz ustası Mustafa Alnıkızıl (49), 15 bin TL'lik yatar daire marangoz makinesini ahşaptan 300 TL'ye mal etti, meslektaşları aynı makineden kendilerine de yapması için talepte bulundu.

Yüreğir ilçesinde 2 yaşında iken yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yanlış iğne sonucu sol bacağı sakat kalan Mustafa Alnıkızıl, Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 yıldır baba mesleği olan marangozluk yapıyor. Mobilya yaparak geçimini sağladığı işinde bir dönem maddi sıkıntılar yaşayan yüzde 42 engelli Alnıkızıl, 40 bin TL tutarındaki 4 ayrı marangoz makinesini sattı. Borçlarını ödeyerek rahat bir nefes alan Alnıkızıl, işine devam etmek için piyasa değeri 15 bin TL olan yatar daire adlı marangoz makinesini ahşaptan yaparak 300 TL'ye mal etti. Ahşap yatar daire makinesi ile üretime devam eden ve meslektaşlarının da aynı makineden yapması için kendisine talepte bulunduğunu anlatan Alnıkızıl, "Bileme makinem vardı. Ahşaptan yaptım. Sadece 300 liraya mal ettim. Tornada yer açtırdım. Dolapları, kapakları kesmeye, şekillendirmeye yarayan bir makine. Kimsenin yapacağı bir makine değil. Meslektaşlarım görünce beğeniyor ve şaşırıyor. Bizim için de yapar mısın diyenler oluyor, yapma imkanım olabilir. Dolap yapıyorum. Çekyat, yatak, oturma grubu, kapıpencere tamiratı yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-11-04 08:09:53



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