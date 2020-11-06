Adana´da cep telefonu ve televizyon hırsızlığı kamerada



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da 4 ev ve 1 otomobilden toplamda 5 telefon, televizyon ve 500 TL çalan ve ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Berces K. (23), tutuklandı. Berces K.'nin çaldığı televizyonu sokakta taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde son 5 gün içinde birbirine yakın bölgelerde 1 otomobil ve 4 evden toplamda 5 telefon, televizyon ve 500 TL çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Berces K. olduğunu tespit etti. Polis, Berces K.'yi merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde belirlenen adresteki evine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Berces K.´nin evinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve televizyon ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berces K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-06 10:12:08



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