Müebbet hapis cezasıyla aranan zanlı, şafak operasyonunda yakalandı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da polis tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Ayhan Aktay´ın da olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 26 kişi kent merkezinde, 8 kişi de farklı ilçelerde yakalandı.

Yakalanan 34 kişi arasında hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Ayhan Aktay´ın da olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-06 12:39:59



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