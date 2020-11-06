Adana’da Ekim ayında bin 889 araç trafikten men edildi

Adana’da Ekim ayında kontrol edilen 271 bin 980 araçtan bin 889’u trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde toplam 271 bin 980 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 889 araç trafikten men edilirken 960 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kent genelinde 515 maddi hasarlı, 494 yaralamalı, 11 ölümlü olmak üzere toplam bin 20 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 713 kişi yaralanırken 15 kişi de hayatını kaybetti.

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