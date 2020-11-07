Adana polisi lösemili çocukları hasta yataklarında unutmadı

Adana’da polis ekipleri, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklara ziyaret gerçekleştirdi.
Pandemi kurallarına uygun olarak hastanede görevli doktor ve hemşireler eşliğinde gerçekleşen ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.