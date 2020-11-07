Adana Demirspor’da 24 futbolcuda Covid-19 testi pozitif çıktı

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Adana Demirspor Kulübü’nde 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personel olmak üzere 29 kişide Covid19 testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili kulübün resmi sayfalarından yapılan açıklamada, “İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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