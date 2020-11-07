Adana Demirspor´da koronavirüs şoku

ADANA, (DHA)TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un ligin 9´uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu.
Pandemi süreci sonrası oynanan müsabakalar öncesi yapılan rutin covid-19 testleri sonrası birçok kulüpte pozitif vakalar çıkarken söz konusu takımların maçları ertelendi. Son olarak TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un ligin 9´uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde yapılan rutin covid-19 testleri sonucunda 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez DHA
2020-11-07 12:00:35
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