15 yaşındaki Öznur, 14´üncü kattan düşerek öldü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da lise öğrencisi Öznur B.(15), 14´üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Annesinin ellerinden tuttuğu kızının düşmesini engelleyemediği öğrenildi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Lise öğrencisi Öznur B., iddiaya göre 16 katlı apartmanın 14´üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Henüz öğrenilemeyen nedenle balkondan düştü. Son bir hamleyle Öznur B.´nin annesi, kızını ellerinden tuttu. Ancak düşmesine engel olamadı.
Öznur B., beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öznur B.´nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis, balkonda incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-07 15:47:48
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