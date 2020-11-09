Ceyhan’da Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı açıldı

Ceyhan Belediyesi, zeytin üretiminde önemli bir paya sahip ilçede "Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı" açtı.

Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı’nın açılışında konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ceyhanımız mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda yetiştiği bir kenttir. Bu nedenle memleketimiz bölgenin gelecekte önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olacaktır. Biz de Ceyhan Belediyesi olarak 'tek bir pazar ortamında' zeytin satışına destek vermek amacıyla bu pazarı düzenledik. Bölgemizde 23 bin 500 dekar alanda bahçecilik yapılmakta, bu da yaklaşık olarak 1,5 milyon ağaç zeytin demektir. Artık geleneksel üretim bölgeleri dışında Ceyhan’da zeytincilikte söz sahibi olmalıdır. Çünkü zeytinin ana vatanı bu topraklardır. Bu sebeple zeytinciliği bu topraklarda geliştirmeyi ve zeytinde katma değer oluşturmayı amaçlıyoruz. Ceyhan toprakları bereketli, çiftçileri mahir, kadınları ise cevvaldir. Ben üreticilerimize güveniyor, bu pazarın ilçemize ve ülkemize büyük getirisi olacağını düşünüyorum” dedi.

Zeytin üretiminde Ceyhan’ın çok önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Başkan Erdem, “Bu yıl 40 zeytin yetiştiricisi ve zeytin ürünleri üreticisinin katılımıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz üretici ile tüketici buluşturmayı amaçladığımız zeytin pazarımızı bundan sonraki yıllarda sezon boyunca yineleyerek gelenekselleştireceğiz. Zeytin üretiminde şehrimizin önemli bir paya sahip olduğunu artık herkese, tüm Türkiye'ye duyurma zamanı geldi. Amacımız, zeytin pazarı ile başlayan hareketimizin üretici ile işletmecilerin buluşabilecekleri bir zeytin fuarı şekline dönüştürüp, geliştirmek ve Ceyhan'ın zeytin ve zeytinyağında bir cazibe merkezi olmasını sağlamak olacaktır” diye konuştu.

Namık Kemal Mahallesinde açılan pazarın zeytin sezonu sonuna kadar devam edeceği, daha sonra ‘Kadın Emeği Pazarı’ olarak üretici kadınlar için faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

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