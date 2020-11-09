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Sevgilisiyle kara çarşaf giyip, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti

DHA

Sevgilisiyle kara çarşaf giyip, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti


Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da evli olan Filiz D. (31), sevgilisi Mahsun A. (26) ile birlikte kara çarşaf giyip, evine zorla girdikleri eşinin kuzeni Tuğba Ç.'yi bağlayıp, altınlarını gasbetti. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan ikilinin, altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı. Gaspçılardan birinin akrabası olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyleyen Tuğba Ç., "Kapıyı açtıktan sonra `gulu gulu´ diye garip sesler çıkarıp, içeri girdiler. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi.
Olay, 5 Kasım günü öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi´nde meydana geldi. Evli olan Filiz D., bir süre önce mahallerindeki emlakçıda çalışan Mahsun A. ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre, Mahsun A. maddi sıkıntı çektiği gerekçesiyle Filiz D.'den borç para istedi. Filiz D. de pandemi sürecinde çektiği 10 bin TL kredi ile aldığı altınlar ve 3 bileziği  Mahsun A.'ya borç verdi. Eşi Beytullah D. altınları sorunca telaşlanan Filiz D., sevgilisi Mahsun A.'dan borcu ödemesini istedi. Mahsun A. ise parası olmadığı için ödemeyeceğini söyledi. Filiz D.,  Mahsun A.'ya eşinin kuzeni Tuğba Ç.'nin evindeki altınları çalarak, sorunu çözebileceklerini bildirdi.
BİRLİKTE PLAN YAPTILAR
Çift tanınmamak için kara çarşaf giyerek, Tuğba Ç.'nin evine gitti. Kapıyı açan Tuğba Ç.'yi iterek içeri giren ikili, kadını iple bağlayıp, üzerindeki altınları gasbetti. Ardından da kaçtı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Tuğba Ç.'nin ihbarı üzerine polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Filiz D. ve Mahsun A. olduğu tespit edild,. İkili evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Filiz D. ve Mahsun A., tutuklandı. 2 şüphelinin suçlarını kabul edip, çaldıkları altının bir kısmını 28 bin TL'ye bir kuyumcuya sattıklarını anlattıkları öğrenildi.
`GULU GULU' DİYE BAĞIRIP, İÇERİYE GİRDİLER´
Evinin kapısını açtığında karşısına çıkan kara çarşaflı 2 şüphelinin, "Gulu gulu" diye bağırmaya başladıklarını anlatan Tuğba Ç., yaşadığı korku nedeniyle hala uyuyamadığını söyledi. Kapıyı kapatmaya çalıştığını ancak ikilinin zorla eve girdiğini kaydeden kadın, "Beni yere yatırıp bağladılar. Üzerimde ne kadar altın varsa aldılar. Daha sonra yatak odasına götürdüler. Başka altın olup olmadığını sordular. Biri boğazıma bıçak dayayıp, 'Ölmek istemiyorsan altınların yerini söyle' dedi. Sesinden birinin erkek olduğunu anladım. Sonunda altın olmadığına ikna olup beni gardrobun içerisine koyup gittiler. Onlar gittikten sonra kendi çabalarımla dışarı çıkıp polise haber verdim" diye konuştu.
'AKRABAMDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİM'
Olayı gerçekleştirenlerden birinin akrabası Filiz D. olduğunu öğrenince üzüntüsünün arttığını dile getiren Tuğba Ç., Filiz D.'nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını, gece yarısına kadar oturup sohbet ettiklerini söyledi. Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Tuğba Ç., "35-40 bin TL değerinde altın çaldılar. Bir hafta önce evimin anahtarı kaybolmuştu, önemsememiştim. Böyle bir şey beklemiyordum. İşin içinde akrabam olması beni şaşırttı. Yabancı biri yerine burnumuzun dibindeki bir kişinin bunu yapması garip. Ölmediğime şükrediyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-09 10:17:42

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