Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak 416 cinsel içerikli ürün, 307 kilogram nargile tütünü, bin 650 paket sigara, 3 bin 196 puro ve 50 paket pipo tütünü ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak 416 cinsel içerikli ürün, 307 kilogram nargile tütünü, bin 650 paket sigara, 3 bin 196 puro ve 50 paket pipo tütünü ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-09 11:23:16
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