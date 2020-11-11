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Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı

DHA

Yanan evde mahsur kalan engelli genci komşusu kurtardı


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i (15), komşuları Kemal Andiç, kucağına alıp çıkararak kurtardı. 
Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi 60035 Sokak'ta fırıncı Nadir Bozyiğit'e ait 3 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden çıkan yangını gören mahalleli itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında evde tek olduğu öğrenilen bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'i komşusu Kemal Andiç kucağına alarak evden çıkardı. Aynı sokakta küçük bir bakkal dükkanı işleten 4 çocuk annesi Çınnaz Bozyiğit, sesleri duyup geldiği evinin önünde gözyaşlarına boğuldu. 
SAĞLIK DURUMU İYİ
Gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından yangını söndürürken, sağlık ekipleri Bozyiğit'i ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen engelli genci komşuları evlerine alırken anne Bozyiğit'i ise sakinleştirmeye çalıştı. 
O ANLARI ANLATTI: 'ALLAH YARDIM EDER' DEYİP EVE GİRDİM
Engelli Tamer Bozyiğit'i yanan evden çıkaran komşusu Kemal Andiç, dışarı çıktığında evin yandığını görüp içeri girdiğini belirterek, "Ben dışarı çıktığımda ev çok kötü yanıyordu. Çocukların içeride olduğunu söylediler. Bende 'Ya Allah ya bismillah, Allah yardım eder' deyip eve girdim. Baktım kapının orada, çocuğu hemen kucağıma aldım. Engelli ve olayın şoku vardı üzerinde. Çok şükür çıkardım. Allah bir daha yaşatmasın. Bu sonuçta can, başka bir şey değil. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2020-11-11 14:38:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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