Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 4 ölü, 1 kayıp (7)



'ÇARPAN GEMİDEKİLER İLGİSİZDİ'

Alabora olan tekneye ilk müdahale eden ve olayı görüntüleyen balıkçılardan Mehmet Can Mendi, yaşananları anlattı. Avlandıkları sırada tekneden gelen ışıkları fark ettiklerini kaydeden Mendi, "Hızlıca yardıma gittiğimizde ters dönmüştü. Çarpan gemi de bayağı ilgisizdi. Daha tedbirli şekilde yardım edebilirlerdi, ilgilenmedi. Biz gittiğimizde Yunanistan gemisi durmuştu. Alabora olan tekneye vardığımızda fark ettik ki balıkçılar teknenin üzerinde değil, içindeymiş. Vurduk ama hiç ses duymadık. Sahil Güvenlik'i aradık sonra. Hepimiz çok üzgünüz. Ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kayıp balıkçıyı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yusuf KANTARLI/KARATAŞ (Adana), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Karataş Yusuf KANTARLI

2020-11-11 15:00:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.