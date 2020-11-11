Adana açıklarında tankerle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu; 5 ölü (9)

5'İNCİ BALIKÇININ DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adana'nın Karataş ilçesinde Yunanistan bayraklı tankerin çarptığı teknede hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cesedine ulaşılırken, arama çalışmalarının sürdüğü teknenin kaptanı Metin Büten'in de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karataş Can ÇELİK
2020-11-11 19:35:35
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