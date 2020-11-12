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Adana´da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı

DHA

Adana´da tarihi eser kaçakçılarına operasyona 2 gözaltı


Can ÇELİKGülşah ATICI/ADANA, (DHA)ADANA´da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 325 sikke, 18 heykel ile kolye, yüzük ve küpe gibi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere, Döşeme ve Pınar mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada Antik Roma, Yunan ve Bizans dönemine ait olmak üzere 2 bin 325 sikke, 18 heykel, kolye, yüzük, küpe gibi objelerin yanı sıra uluslararası tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen 1 dizüstü bilgisayar, 1 dinamit lokumu, 1 elektrikli fünye, 1 dijital hassas terazi, 1 ölçekli mercek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
KİLDEN YAPILAN İLK TIP DİPLOMASI İDDİASI
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde kaçakçılık suçunu kabul etmedikleri ve koleksiyoner olduklarını iddia ettikleri, ayrıca ele geçirilen heykellerden birinin yüzünün deforme olduğu, eğer olmasıydı 30 bin dolara satılabileceği öğrenildi. Bunun yanı sıra eserlerin arasında bir de tarihte kilden yapılan ilk tıp diploması olduğunu öne sürdükleri öğrenildi.
Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen eserlerin gerçek olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-12 10:17:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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