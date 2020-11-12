Ceyhan'a yeni park

Ceyhan Belediyesi, Namık Kemal Mahallesinde park yapımına başladı.

Namık Kemal Mahallesinde atıl halde bulunan ve vatandaşların şikayetçi olduğu toplam 6400 metrekare alana yapılacak park 3000 metrekare yeşil alana sahip olacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Kentimizin coğrafi koşullarına uygun bitkilerle parkımızı donatacağız. Parkımızın içerisinde özel tasarım birimleri, süs havuzları da yer alacak. Namık Kemal Mahallesi şikayetçi olduğu bu durumdan kurtuluyor. Ceyhan her şeyin en iyisine layık. Ceyhanımıza Namık Kemal Mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.