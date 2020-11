Yüreğir Film Akademisi kapılarını açtı Müfit Can Saçıntı: "Dil ve kültür yok olmadan bir millet yok olamaz" "Yeşilçam Sinemasına zamanında Adana yön vermiştir"

Adana’da Yüreğir Belediyesi tarafından kurulan ‘Yüreğir Film Akademisi’nde ilk dersi ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı verdi. Saçıntı, “Dil ve kültürün devletten de, ordudan da daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dil ve kültür yok olmadan bir millet yok olamaz. Türkiye’de Yeşilçam Sinemasına zamanında Adana yön vermiştir” dedi.

Yüreğir Belediyesi bir yeniliğe daha imza atarak Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Yüreğir Film Akademisi’ni başlattı. Yüreğir Belediyesi Millet Bahçesi Gençlik Merkezi’nde kurulan akademide kısa film, belgesel ve senaryo yazarlığı alanlarında usta isimler gençlerle buluşacak.

22 Aralık’a kadar haftanın iki günü olmak üzere 8 hafta devam edecek olan akademi kapsamında 51 öğrenci belgesel film yapım atölyesi, kısa film yapım atölyesi ve senaryo yazarlığı atölyesi olmak üzere üç farklı atölyede dersler görecek. Atölyeler sonunda katılımcılar ile belgesel ve kısa film çalışmaları yürütülecek.

Yüreğir Film Akademisi’nin açılışında konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Biz Yüreğir’de yolkaldırım yapmaktan daha çok kültür ve sanatın gençler üzerindeki değiştirici, dönüştürücü, geliştirici yönünü çok önemsiyoruz. Sinema, tiyatro bu toprakların kadim bir değeri. Yüreğir olarak Adana’da ve Türkiye’de sanateğitim ile anılmaktan çok mutluyuz. Bu gençlerimiz inşallah başarılı olurlarsa topluma bir nebze de olsun katkı da bulunduğumuz için sevineceğiz” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı ise dil ve kültürün halkın bekası için çok önemli olduğunu kaydederek, “Dil ve kültürün devletten de, ordudan da daha önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette onlar da önemli ama Cumhurbaşkanlığı forsuna baktığımızda hep biliriz 16 tane devlet kurmuşuz. Bu da demek oluyor ki 16 tane de yıkmışız. 16 devlet yıkıldığı halde millet nasıl devam edebilmiş, dil ve kültür sayesinde. Ordunun olmadığı dönemler olmuş ama millet, halk var olmaya devam ediyor. Bunlar da bana sorarsanız dil ve kültür sayesinde oluyor. Dil ve kültür yok olmadan bir millet yok olamaz. Dil ve kültürü yaşatan da sinema gibi sanatlardır. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adana’nın sinema tarihi açısından çok önemli olduğunu da anlatan Saçıntı, “Türkiye’de sinemanın başkenti Adana gibi görülüyor ama Yeşilçam’a zamanında yön veren Adana. Bunu biliyoruz. Gerçekten Türkiye sinemasını belirlemiş topraklardayız. Her konuda bu topraklar bereketli. Tekrar sinemaya Adana’nın yön vereceği günler yakında” dedi.

Açılış töreninin ardından akademide katılımcılara ilk dersi Müfit Can Saçıntı verdi. Törene Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, sinema dernekleri temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

