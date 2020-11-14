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Şafak vakti gözaltına alınan 15 torbacı adliyeye sevk edildi Adana’da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

İHA

Şafak vakti gözaltına alınan 15 torbacı adliyeye sevk edildi Adana’da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana’da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi .
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çoğunluğu Suriyeli olan 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satan zanlıların olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takipler sırasında polis yaptığı operasyonda 10 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise önce 221 bin 175 uyuşturucu hap, 64 kilo 750 gram toz, 8 kilo 350 gram kubar esrar ve 2, 61 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Polis zanlıları takibe devam etti. Soruşturma kapsamında bugün de şafak vakti 20 adrese özel harekatın da aralarında olduğu 300 polisle baskın yapıldı. Baskında 1’i kadın 18 zanlıyı gözaltına alındı. Zanlılardan 2’sinin sosyal medyadan uyuşturucuyu özendirici paylaşımlar yaptığı öğrenildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise soba borusu içinden ve sigara paketinden 27 uyuşturucu hap, 11 gram esrar ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılardan 3’ü serbest kalırken 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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