İncirlik'te görevli Hava Pilot Yarbay'ın sır ölümü FETÖ baskısından dolayı emekli olan ancak 15 Temmuz darbe girişiminden tekrar orduya dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İncirlik'te görevli Hava Pilot Yarbay'ın sır ölümü FETÖ baskısından dolayı emekli olan ancak 15 Temmuz darbe girişiminden tekrar orduya dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu

İHA

İncirlik'te görevli Hava Pilot Yarbay'ın sır ölümü FETÖ baskısından dolayı emekli olan ancak 15 Temmuz darbe girişiminden tekrar orduya dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu

Fetullahçı Terör Ögütü'nün (FETÖ) baskısından dolayı emekli olan, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya geri dönen ve İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Hava Pilot Yarbay İlker Kara, eşi tarafından yatak odasında iple tavana asılı olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine balı Gürselpaşa Mahallesindeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre 9 Kasım günü sabah saatlerinde İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Yarbay İlker Kara’yı eşi kemeriyle yatak odasında asılı halde buldu. İlker Kara’nın eşi, durumu hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Ancak hastaneye kaldırılan yarbay, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yarbay Kara'nın FETÖ’nün etkin olduğu dönemde baskılardan dolayı emekli olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin yaptığı çağrıyla göreve geri dönüş yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yarbay Kara'nın kısa süre önce devlet görevlisi yakın bir arkadaşının hayatını kaybetmesinden sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Yarbay Kara'nın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Afyonkarahisar da toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çelik kasayı açamayan hırsızlık şüphelisi, soğuk su içti
YEREL HABERLER Çelik kasayı açamayan hırsızlık şüphelisi, soğuk su ...
Adana´da `torbacı´ operasyonuna 8 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonuna 8 tutuklama
Eşini, telefonuna gelen `Son umudumsun´ mesajını görünce bıçaklamış
YEREL HABERLER Eşini, telefonuna gelen `Son umudumsun´ mesajını ...
Bu da duyarlı hırsız Adana’da güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda, iş yerine giren hırsız, dolabı açıp su içtikten sonra boşalttığı şişeye su doldurarak geri koyduğu görüldü
YEREL HABERLER Bu da duyarlı hırsız Adana’da güvenlik kameralarına ...
Şafak vakti gözaltına alınan 15 torbacı adliyeye sevk edildi Adana’da aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Şafak vakti gözaltına alınan 15 torbacı adliyeye sevk ...
Eşini bıçaklayan kadının annesinden şok iddia Adana’da eşine gelen mesajı görünce 5 yerinden bıçakladığı öne sürülen adamın annesi, gelininin oğlunu cezaevi arkadaşıyla aldattığı yönünde dedikodu çıktığını öne sürdü Zanlı, ifadesinde eşini bıçaklamak istemediğini mesajı görünce aralarında boğuşma olduğunu istemeden bıçakladığını söylediği iddia edildi
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan kadının annesinden şok ...
"Diyabet hastaları pandemi endişesiyle kontrollerini aksatmamalı" Doç. Dr. Bozkırlı: “Diyabet hastaları, Covid-19’a yakalanmaları halinde enfeksiyonu daha ağır geçiriyor”
YEREL HABERLER "Diyabet hastaları pandemi endişesiyle kontrollerini ...
Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ile hız kazanacak
YEREL HABERLER Adana'da bin 600 kadın üretici, kooperatif atölyesi ...
Adana’da sigara içilmeyecek cadde ve sokaklar belli oldu
YEREL HABERLER Adana’da sigara içilmeyecek cadde ve sokaklar belli ...
Adana'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Adana'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma ...
Başkan Karalar: "Adana’da güzel işler olmaya başladı"
YEREL HABERLER Başkan Karalar: "Adana’da güzel işler olmaya başladı"
Adana'da suç örgütüne şafak baskını: 9 gözaltı -Yeniden / Ek foto
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafak baskını: 9 gözaltı ...
20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen bıçak, muşta, kılıç ve kama dikkat çekti
YEREL HABERLER 20 bin bıçak, muşta, kılıç, kama ele geçirildi Adana ...
Adana'da suç örgütüne şafak baskını: 9 gözaltı -Yeniden
YEREL HABERLER Adana'da suç örgütüne şafak baskını: 9 gözaltı ...
Çal Dağlarındaki Türk bayrağı Azerbaycan için geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Çal Dağlarındaki Türk bayrağı Azerbaycan için geceyi ...
Koronavirüs aşısı, Balcalı Hastanesi'nde gönüllü sağlıkçılarda uygulamaya alındı
YEREL HABERLER Koronavirüs aşısı, Balcalı Hastanesi'nde gönüllü ...
Şafak vakti silah kaçakçılarına dev operasyon Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi, 263 muşta, 2 kılıç, 67 av tüfeği ve 5 bin den fazla kapsam dışı bıçak ele geçirildi Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şafak vakti silah kaçakçılarına dev operasyon Adana ...
Vali Elban: "Kozan OSB geliştirilecek"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Kozan OSB geliştirilecek"
Polisten çadırda yaşayanlara baza ve yatak yardımı Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerine 80 baza ve yatak yardımında bulundu
YEREL HABERLER Polisten çadırda yaşayanlara baza ve yatak ...
Tarihi eser kaçakçıları tutuklandı Adana'da düzenlenen operasyonda, kil tablete yazılmış ilk tıp diplomalarından birinin de aralarında bulunduğu ileri sürülen 2 bin 428 parça tarihi eserle yakalanan 2 zanlı koleksiyoner olduklarını ileri sürdü
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçıları tutuklandı Adana'da ...
Yüzüne bakılmayan şırdan artık lüks oldu Adana’da eskiden fakir yemeği olarak bilinen şırdan, artan talep ve sakatat sıkıntısı nedeniyle lüks haline geldi 4 liradan satılan şırdanın fiyatı yoğun talep sonrası 15-16 liraya çıktı Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Şırdanda talep patlaması var" "Gariban yiyeceğiydi şimdi sosyete yemeği oldu"
YEREL HABERLER Yüzüne bakılmayan şırdan artık lüks oldu Adana’da ...
Tarihin ilk diplomasıyla yakalanan kayınpeder ile damat adayı: Dinamit ve fünyeyi balık tutmak için kullandık
YEREL HABERLER Tarihin ilk diplomasıyla yakalanan kayınpeder ile ...
Adana polisinden tarım işçilerine baza ve yatak desteği
YEREL HABERLER Adana polisinden tarım işçilerine baza ve yatak ...
ATO’dan "Devlet destek ve teşvikleri" eğitimi
YEREL HABERLER ATO’dan "Devlet destek ve teşvikleri" eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X