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Minik Kuzey Deniz´den İzmir'de enkazdan kurtarılan Ayda ve Elif bebeğe duygulandıran mesaj

DHA

Minik Kuzey Deniz´den İzmir'de enkazdan kurtarılan Ayda ve Elif bebeğe duygulandıran mesaj


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, lösemi hastalığıyla mücadele eden, ardından kök hücre nakliyle hayata tutunan ve sağlığına kavuşmak için gün sayan Kuzey Deniz Şengezer (3), İzmir´de, depremden saatler sonra enkaz altından çıkarılan Ayda ve Elif bebeğe destek mesajı göndererek, "Kardeşlerim sizleri çok seviyorum, Allah´ım sizi korusun, kurtulmanıza çok sevindim" dedi.
Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline neden oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'tan alınan ilikler kara yoluyla İstanbul'a, buradan da Adana'ya getirildi. Eksi 170 derecenin altında dondurulan kök hücreler 20 Mayıs günü Adana'da özel hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz'e nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Kuzey Deniz'in hastanede tedavi ve gözetim süresi başladı. 7 Temmuz'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan minik Kuzey, o günden itibaren sağlığına tam olarak kavuşmak için gün sayıyor.
`AYDA VE ELİF KARDEŞİMİ SEVİYORUM´
Anne Özgül Şengezer, oğlu Kuzey Deniz´in verdiği mücadele sonrası özellikle insanların iyiliğine çok önem verdiğini birçok konuda hassas davrandığını, duygusallaştığını söyledi. Oğlunun 30 Ekim'de İzmir´de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremden saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan yaşıtları Ayda ve Elif bebeğin kurtarılmasına çok sevindiğini dile getiren anne, Kuzey Deniz´in Ayda Gezgin (3) ve Elif Perinçek´e (3) gönderdiği mesajı cep telefonuyla kaydetti. Minik Kuzey görüntülü gönderdiği mesajda, "Ayda ve Elif kardeşlerim, sizleri çok seviyorum. Allah´ım sizleri korusun. Depremden kurtulmanıza çok sevindim" diye konuştu. Kuzey Deniz ayrıca lösemi hastaları için kök hücre bağışı çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-15 08:06:57

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