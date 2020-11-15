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Adana´da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Adana´da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA'da, polis tarafından 2 adrese düzenlenen operasyonda; ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi´ndeki 2 adreste yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 145 dolu kartuş, gümrük kaçağı 1 milyon 664 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 70 bin boş makaron, 300 sigara sarma makinesi ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-15 10:09:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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