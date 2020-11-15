Ecdet Güvel’in "İnce Sözle Yarenlik" kitabı çıktı

Emekli öğretmen ve ressam Ecdet Güvel, “İnce Sözle Yarenlik” kitabını yayımladı.

73 yaşında ilk kitabını yazan Ecdet Güvel, eseriyle ilgili olarak, "Sumbas'ta, Kadirli de, bir de biraz uzak kıyıcıklarında çağdaşımız ince söz ustası Hoca Nasrettinler ne demişler, nasıl yarenlikler yapmışlar, biz bunlardan duyduklarımızı, gördüklerimizi yazmayı görev bildik. Bir borç edimi olarak gördük. Bu zeka pırıltısı taşıyan sözler buharlaşıp uçmasın, kayıt altına alalım da geleceğe taşınsın istedik. Görenler, dinleyenler yazdı, anlattı, bu kitapta topladık" dedi.

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