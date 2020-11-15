Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da, farklı suçlardan haklarında toplam 59 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'çocuğu öldürme' ile 'cezaevinden kaçma' suçlarından toplam 59 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen firari hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Musa İ. merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi´nde, 'çocuğu öldürme' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Şeyhmus B. merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´nde, 9 'hırsızlık' suçundan 38 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Hasan G. Gülbahçesi Mahallesi´nde, 'cezaevinden kaçma' suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Harun K. ise Namık Kemal Mahallesi´nde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-15 10:38:34
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