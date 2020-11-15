Genç girişimcinin hayalini çaldılar Adana'nın Kozan ilçesinde genç girişimcinin köyüne kazandırmak amacıyla hayalini kurduğu besi çiftliği yatırımı için aldığı 7 ton demir profil ve çinkolar çalındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, genç girişimcinin köyüne kazandırmak amacıyla hayalini kurduğu besi çiftliği yatırımı için satın aldığı 7 ton demir profil ve çinkolar çalındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zerdali Mahallesi Sakıztepe mevkisinde 600 bin liralık yatırım yapmak için kredi çeken

girişimci Özgür Şimşek hırsızların hedefi oldu.

Besi çiftliği için satın aldığı 7 ton demir profil ve çinkoları çalınan Özgür Şimşek, "11 Kasım günü inşatta çalışan arkadaşlar ile iş yaptık. Sabah jeneratörü açmak için geldiğimde yaklaşık 10 bin TL’lik çinko ve demir profillerin çalındığı gördük. Yol izlerinden geldiği ve Kozan istikametine gittiği belli. Jandarma ekipleri çalışma yaptı. Köyde kooperatif batmıştı hayvancılığı bırakmak istemedik bunu tamamlayalım istedik. Bitirip bitirmeyeceğimizi ne yapacağımızı bilemiyorum. Duyarlı vatandaşlarımızdan şüphelendikleri durumları bildirmelerini rica ediyorum. Çaldıkları malzemeleri ucuza verip satmak isteyebilirler, inşaat demiri olmayan biri almak isteyebilir. Vicdanlı vatandaşlarımız 156 Jandarmaya haber verebilir" dedi.

Hayalini gerçekleştirmek için kredi çektiğini belirten Şimşek, "İlk düşüncemiz 100 hayvanla başlayacaktı ama 5 yılda 2 bin hayvanı olan bir yerde 40 insanın iş kapısı olacaktı. İnanarak girdik geleceği düşünüp büyük hayallerle girdik ama bir hırsız bizim hayallerimizi yıktı. Duyarlı vatandaşlarımız gerekli cevabı verirlerse inşallah kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.

Jandarma ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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