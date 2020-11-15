Kozan´da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN,(ADANA),(DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip; park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Merkez Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Tufanbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane istikametine doğru giden 01 Y 7993 plakalı otomobilin sürücüsü Güngör Katırcı (50) direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıktı. Park halindeki 3 otomobile çarparak durabilen Katırcı, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralanan Katırcı´yı ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Katırcı'nın çarptığı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-11-15 20:01:46
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