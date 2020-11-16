Yüreğir’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir’de asfalt çalışmaları devam ediyor

İHA

Yüreğir’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in ilçe genelinde ‘Büyük Asfalt Harekatı’ sloganı ile başlattığı yol çalışmaları devam ediyor. Günlük yaklaşık 20 farklı noktada çalışan ekipler bir taraftan sıcak asfalt dökerken bir taraftan da bakım onarım yapıyor.
Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yol sorununun tamamen çözülmesi için çalışmaları sürdürüyor. Şuana kadar yaklaşık 100 bin tonun üzerinde sıcak asfalt döken ekipler günlük 20 noktada çalışma yapıyor. Ekipler son olarak Akdeniz ve Dedekorkut mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yaptı.
İlçede yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Kocaispir, “ekiplerimiz günlük 20 nokta sıcak asfalt, parke ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bir program dahilinde sorunlu tüm sokaklara gireceğiz. Adana’mızın en güzel yolları Yüreğir’de olacak” şeklinde konuştu.
Akdeniz ve Dedekorkut mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, Levent, Kazım Karabekir, Tahsilli, Seyhan, PTT Evleri, Sarıçam, Kiremithane, Solaklı Cumhuriyet mahallelerinde bakım onarım ve yama, Bahçelievler ve Yavuzlar mahallelerinde parke tamir, Koza ve Köklüce mahallelerinde dolgu mıcır serimi, zemin hazırlığı, Doğankent mahallesinde ise yeni yol açımı çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu oldu
Adana'da "Yüzme Performans Tespit Müsabakaları" tamamlandı
YEREL HABERLER Adana'da "Yüzme Performans Tespit Müsabakaları" ...
Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi gelişecek Adana’da Balcalı Hastanesi bünyesinde ‘Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı’ kuruldu
YEREL HABERLER Bu laboratuvarda asistan doktorların el becerisi ...
Yüreğir’de başhekimliğe Dr. Haşim Onur Uluöz atandı
YEREL HABERLER Yüreğir’de başhekimliğe Dr. Haşim Onur Uluöz atandı
Bilinçsiz kullanılan dezenfektan ve temizlik maddeleri akciğeri etkiliyor Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tümer Ulus, dezenfektan ve temizlik maddelerinin bilinçsiz kullanımının ciddi akciğer sorunlarına yol açtığını belirtti
YEREL HABERLER Bilinçsiz kullanılan dezenfektan ve temizlik ...
Boğaz kesme cinayetinde çarpıcı detaylar Adana’nın Ceyhan ilçesinde boğazı kesildikten sonra altınları çalınan kadını öldüren iki sanık önce tutuklandı, sonra serbest kaldı, başsavcının itirazı üzerine tekrar tutuklandı Kadının tırnağında sanıklardan birinin DNA’sının, evde de zanlıların parmak izinin çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER Boğaz kesme cinayetinde çarpıcı detaylar Adana’nın ...
Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana´da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Gelin ve damada polisten korona uyarısı Adana polisi çiftleri nikah töreninde ziyaret edip düğünde yeni tip korona virüse karşı, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyardı
YEREL HABERLER Gelin ve damada polisten korona uyarısı Adana polisi ...
Korsan taşımacılığa 10 bin 420 lira para cezası
YEREL HABERLER Korsan taşımacılığa 10 bin 420 lira para cezası
Adana'da 47 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan 4 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 47 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan 4 ...
Arkadaşına plazma bulamadı, koronayı yenince bağışladı Adana’da koronalı arkadaşına plazma bulamayan Can Bingül, Covid-19'u yenince plazma bağışında bulundu
YEREL HABERLER Arkadaşına plazma bulamadı, koronayı yenince ...
Akay: "Amacımız en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak"
YEREL HABERLER Akay: "Amacımız en çok ihtiyaç duyulan işi yapmak"
Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar
YEREL HABERLER Bit pazarında koronavirüse davetiye çıkardılar
Doğan: "Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz"
YEREL HABERLER Doğan: "Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz"
Ceylan Ertem Adanalı hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Ceylan Ertem Adanalı hayranlarıyla buluştu
Salgında tıbbi atık kirliliğinin haritasını oluşturdu
YEREL HABERLER Salgında tıbbi atık kirliliğinin haritasını oluşturdu
Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti
Kamyonun çarpıp kaçtığı yürüme engelli kişi öldü Adana’da akülü tekerlik arabasıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi kamyonun kendisine çarpması sonucunda öldü Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak üzeri örtülü cesedi izledi
YEREL HABERLER Kamyonun çarpıp kaçtığı yürüme engelli kişi ...
Kozan’da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Kozan’da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 ...
Kozan´da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Kozan´da park halindeki 3 otomobile çarpan sürücü ...
Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını keserek öldüren 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri evin sahibini boğazını ...
Boğaz kesen hırsızlar 3 yıl sonra yakalandı Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3 yıl önce girdikleri evin sahibinin boğazını kesip öldürdükten sonra altınları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Boğaz kesen hırsızlar 3 yıl sonra yakalandı Adana’nın ...
Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, verdiği sözü tutarak yangında oturulamaz hale gelen Tülay-Esrafil Burnukel çiftinin evini baştan aşağı yeniledi
YEREL HABERLER Evi yanan ailenin yüzünü güldürdü Çukurova Belediye ...
Sarıçam'a Gıda Organize Bölgesi kurulacak
YEREL HABERLER Sarıçam'a Gıda Organize Bölgesi kurulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X