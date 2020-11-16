Ege Bagatur ölümünün 30. yılında anıldı

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Adana Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki çalışmalarıyla "efsane belediye başkanı" olarak hatırlanan Ege Bagatur ölümünün 30. yılında kabri başında anıldı.

Buruk mezarlığındaki anma etkinliği, pandemi nedeniyle ailenin isteğiyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. Anma etkinliğine Ege Bagatur’un eşi Yıldız Bagatur, çocukları Artuk ve Çağrı Bagatur ile torunları katıldı.

Etkinlikte Ege Bagatur'un mezarına çiçek bırakıldı ve dualar edildi. Yıldız Bagatur, pandemi nedeniyle anma etkinliğine katılamayıp, arayan veya mesaj gönderen herkese teşekkür etti.

Anma etkinliği Yıldız Bagatur’un dua okumasının ardından sona erdi.

197377 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ege Bagatur, 16 Kasım 1990 tarihinde vefat etmişti. Bagatur, belediye başkanlığı görevinde iken, yardımcısı Ahmet Albay’la birlikte silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

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