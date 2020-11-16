Adana'da bir haftada 26 torbacı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 73 zanlıdan 26'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada sokakta uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik 24 ayrı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 73 zanlı yakalandı. Zanlıların üst ve ev aramalarında 4 kilo 650 gram esrar, 577 gram bonzai, 214 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 26'sı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.