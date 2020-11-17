Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltı

ADANA, (DHA)ADANA´da jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG´ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 7 CD ve bir tablet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-11-17 10:03:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.