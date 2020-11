İnternetten hayvan satanlara pet marketlerden tepki: Yılan, baykuş, akrep bile satıyorlar

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi. Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi. İnternetten verilen satılık Pitbull cinsi köpek ilanında ise "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazdığı görüldü.

Evcil hayvan besleyenlerin oranı artarken, hayvanların satış yetkisi pet marketlerde bulunuyor. Pet marketlerde yasaklı ırk satışı yapılmıyor. Ancak pek çok internet sitesi üzerinden yetkili olmayan kişiler hayvan ticareti yapıyor. Hatta satışı yasak olan ırk ve cins hayvanlar da satılıyor.

Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, merdiven altı üretim yapıp hayvan satışı yapan internet sitelerinin günden güne çoğaldığını dile getirdi.

'ASLAN, YILAN, SİNCAP, MAYMUN, BAYKUŞ, AKREP NE ARARSAN VAR'

Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti. Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar. Bu şekilde kaliteli ırk üremesinin önüne geçiyorlar. Hayvanlarda birçok sağlık problemi ortaya çıkıyor. Bizim adımız da kirleniyor. İnsanlar bu sayfaları pet marketçi zannediyorlar. Sanki biz temin ediyoruz, satıyoruz gibi bir algı oluşuyor. Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor. Bu acı verici bir durum. Bu sayfalar bizler tarafından satılması yasal olan hayvanların yanı sıra satılması tamamen yasak olan ırk hayvanları da satıyorlar. Pitbull, aslan, sincap, yılan, maymun gibi aklınıza ne gelirse satıyorlar. Buradan söylüyorum. Devlet bu sorumluluğu bize verdi. İnternet üzerinden satış yapan arkadaşlar buna son verip, bize danışsınlar" diye konuştu.

'PİTBULL, MUHABBET KUŞU VE BİSİKLETLE TAKAS OLUR'

Kalaycıoğlu, DHA muhabrine bir internet sitesinde yer alan satılık Pitbull ilanında yer alan "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" notunu da gösterdi.

Kızına köpek almak için pet markete geldiklerini söyleyen Bensu Balceli de internet hayvan almaya güvenemedikleri için pet markete geldiklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-18 09:38:11



