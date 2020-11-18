İnternetten hayvan satanlara pet marketlerden tepki: Yılan, baykuş, akrep bile satıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnternetten hayvan satanlara pet marketlerden tepki: Yılan, baykuş, akrep bile satıyorlar

DHA

İnternetten hayvan satanlara pet marketlerden tepki: Yılan, baykuş, akrep bile satıyorlar


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, çok sayıda internet sitesinde merdiven altı üretilen hayvanların yasadışı satıldığını söyledi. Satışı yasak olan ırkların da satıldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi. İnternetten verilen satılık Pitbull cinsi köpek ilanında ise "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazdığı görüldü.
Evcil hayvan besleyenlerin oranı artarken, hayvanların satış yetkisi pet marketlerde bulunuyor. Pet marketlerde yasaklı ırk satışı yapılmıyor. Ancak pek çok internet sitesi üzerinden yetkili olmayan kişiler hayvan ticareti yapıyor. Hatta satışı yasak olan ırk ve cins hayvanlar da satılıyor.
Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, merdiven altı üretim yapıp hayvan satışı yapan internet sitelerinin günden güne çoğaldığını dile getirdi.
'ASLAN, YILAN, SİNCAP, MAYMUN, BAYKUŞ, AKREP NE ARARSAN VAR'
Merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti. Gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de  hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar. Bu şekilde kaliteli ırk üremesinin önüne geçiyorlar. Hayvanlarda birçok sağlık problemi ortaya çıkıyor. Bizim adımız da kirleniyor. İnsanlar bu sayfaları pet marketçi zannediyorlar. Sanki biz temin ediyoruz, satıyoruz gibi bir algı oluşuyor. Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor. Bu acı verici bir durum. Bu sayfalar bizler tarafından satılması yasal olan hayvanların yanı sıra satılması tamamen yasak olan ırk hayvanları da satıyorlar. Pitbull, aslan, sincap, yılan, maymun gibi aklınıza ne gelirse satıyorlar. Buradan söylüyorum. Devlet bu sorumluluğu bize verdi. İnternet üzerinden satış yapan arkadaşlar buna son verip, bize danışsınlar" diye konuştu.
'PİTBULL, MUHABBET KUŞU VE BİSİKLETLE TAKAS OLUR'
Kalaycıoğlu, DHA muhabrine bir internet sitesinde yer alan satılık Pitbull ilanında yer alan "Bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" notunu da gösterdi.
Kızına köpek almak için pet markete geldiklerini söyleyen Bensu Balceli de internet hayvan almaya güvenemedikleri için pet markete geldiklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-18 09:38:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafta sonu yapılacak sınavlar için ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak
YEREL HABERLER Hafta sonu yapılacak sınavlar için ilçe nüfus ...
Adana´da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı Adana’da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta görenleri şaşırttı Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse: "Veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" Köse, milyonda bir görülen bu olayda, yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmemesi yüzünden ikinci bir kabuğun meydana geldiğini belirtti
YEREL HABERLER Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta ...
Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu Operasyonda 782 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak cep telefonu operasyonu Operasyonda ...
İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı Sosyal medya hesabından özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurdukları yalanını yayarak itibar kazanmaya çalışan ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlının gözaltına alınması drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı ...
Adana Demirspor’da pozitif vaka sayısı 37 oldu
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da pozitif vaka sayısı 37 oldu
Adana Demirspor´da koronavirüs şoku
YEREL HABERLER Adana Demirspor´da koronavirüs şoku
Adanaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Adanaspor’da Bursaspor hazırlıkları sürüyor
Ceyhan´da uyuşturucu operasyonuna 19 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan´da uyuşturucu operasyonuna 19 gözaltı
Adana'da 66 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 66 silah ele geçirildi
Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına hava destekli operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına hava destekli ...
Başkan Çay: "Ablalarım, annelerim, sevgili hanımefendiler, sizlere yalvarıyorum; günlere bir müddet ara verelim" Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçede korona virüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu. Çay: "Çoluk çocuk toplanıp bir hışımla düğünlere gidiyoruz, dikkat etmiyoruz" "Lütfen pasta börek yapıp gün yapıyoruz adı altında bir araya gelmeyelim. Bir müddet ara verelim"
YEREL HABERLER Başkan Çay: "Ablalarım, annelerim, sevgili ...
Adana'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı
'Cumhurbaşkanlığı' adıyla gazete çıkarttığı yalanını yayan şahıs tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı Sosyal medya hesabından özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurdukları yalanını yayarak itibar kazanmaya çalışan zanlı, şafak vakti tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı Zanlının otomobilinde yapılan aramada Türkiye Polis Gazetesi, Türkiye Jandarma Gazetesi tanıtım kartları ve Türkiye Polis Gazetesi tanıtım araç kartı ile birlikte Uluslararası Jandarma Gazetesi, Türkiye Polis ve Türkiye Jandarma Gazetesi adına personel tanıtım kimlik kartları ortaya çıktı
YEREL HABERLER 'Cumhurbaşkanlığı' adıyla gazete çıkarttığı yalanını ...
Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Adana´da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da, silah kaçakçısı suç örgütüne operasyonda 7 ...
Kuru sıkıdan Uzi tabanca yaptılar Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı 20 bin muşta, bıçak, kama, kılıç, 20 ruhsatsız tabanca, 691 mermi ve 67 av tüfeği ele geçirilen operasyonda zanlıların kuru sıkıdan suikast silahı olarak bilinen Uzi tabanca yaptıkları öğrenildi
YEREL HABERLER Kuru sıkıdan Uzi tabanca yaptılar Adana merkezli 3 ...
Karton bardaklardaki mikroplastik tehlike: Anne rahminden plasentaya kadar erişiyor
YEREL HABERLER Karton bardaklardaki mikroplastik tehlike: Anne ...
Adanalı kasaplardan "askıda et" uygulaması Haftanın 7 günü 7 farklı aileye 1'er kilo et dağıtılıyor Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: “Her şey devletten beklenmez”
YEREL HABERLER Adanalı kasaplardan "askıda et" uygulaması Haftanın 7 ...
Eliz Mira´nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı
YEREL HABERLER Eliz Mira´nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı
Evinin önünden pusu kurulan kişi tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Evinin önünden pusu kurulan kişi tabancayla vuruldu
Evinin önünde saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Evinin önünde saldırıya uğradı
Maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı
YEREL HABERLER Maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X