Hafta sonu yapılacak sınavlar için ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak

Adana'da 2122 Kasım günleri yapılacak olan 2020Adalet Bakanlığı Sınavı, 2020KPSS Ortaöğretim ve 2020İcra Sınavı dolayısıyla Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan ilçe nüfus müdürlükleri belirlenen saatler arasında açık tutulacak.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, “21.11.2020 Cumartesi ve 22.11.2020 Pazar günü yapılacak olan 2020Adalet Bakanlığı Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için 21.11.2020 Cumartesi 07:0016:00 ve 22.11.2020 Pazar 07.0013.30 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğümüz, 22.11.2020 Pazar günü yapılacak olan 2020KPSS Ortaöğretim ve 2020İcra Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için 22.11.2020 Pazar 07:0010:00 saatleri arasında Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Kozan ilçe nüfus müdürlüklerimiz açık tutulacak” denildi.

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