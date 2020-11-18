Adana Demirspor’da pozitif vaka sayısı 8 olarak açıklandı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüpte sadece 8 kişide korona virüs vakası bulunduğunu bildirdi.

Mavilacivertli ekipte 7 Kasım’da 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelde pozitif vakaya rastlandığı açıklanmıştı. Dün kulüpten yapılan açıklamada ise testlerin tekrarlandığı ve 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki 29 pozitif vakanın negatife döndüğünü, kulüpte şuan sadece 8 kişide korona virüs vakası bulunduğunu belirtti. Sancak, "Bazı haber sitelerinde pozitif sayısı 37’ye çıktı haberleri yanlış anlamlandırılmış. Toplam pozitif kalan sayımız 8’dir. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlarımız şifa bulur, en yakın zamanda aramıza katılacaklardır" dedi.

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