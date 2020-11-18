Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Can ÇELİK / ADANA, (DHA) - TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor´dan yapılan açıklamada, tüm takıma yapılan koronavirüs testinden sonra 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-beyazlı ekibin düzenli olarak girdiği PCR testinin ardından sonuçların bugün belli olmasıyla 3 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Konuyla iligili kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez DHA
2020-11-18 19:28:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.