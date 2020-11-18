Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Can ÇELİK / ADANA, (DHA) - TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor´dan yapılan açıklamada, tüm takıma yapılan koronavirüs testinden sonra 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-beyazlı ekibin düzenli olarak girdiği PCR testinin ardından sonuçların bugün belli olmasıyla 3 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Konuyla iligili kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez DHA

2020-11-18 19:28:57



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