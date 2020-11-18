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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA

Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı


Can ÇELİK / ADANA, (DHA) - TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor´dan yapılan açıklamada, tüm takıma yapılan koronavirüs testinden sonra 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-beyazlı ekibin düzenli olarak girdiği PCR testinin ardından sonuçların bugün belli olmasıyla 3 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Konuyla iligili kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez DHA
2020-11-18 19:28:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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