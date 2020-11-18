Adanaspor’da 3 futbolcu pozitif

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da bugün yapılan korona virüs testinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı öncesinde korona virüs testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Adanaspor Kulübü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,” Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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